Große Dateien teilen: So klappt's ganz sicher

  • Home
  • Digital
  • News
  • Filetransfer-Dienste im Test: Große Dateien teilen: So klappt's ganz sicher

Große Dateien teilen: So klappt's ganz sicher

Veröffentlicht 27.10.2025 - 14:45 Uhr

E-Mail-Anhang zu groß? Mit speziellen Diensten klappt der Versand trotzdem – und das sogar anonym, verschlüsselt und kostenlos.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH