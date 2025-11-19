  • Home
Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an

Veröffentlicht 19.11.2025 - 08:27 Uhr

ChatGPT war der erste breit genutzte KI-Chatbot und gilt weiter als Platzhirsch. Doch Google will den Vorreiter mit einer neuen Version seines KI-Modells Gemini vom Thron kippen.
© dpa

