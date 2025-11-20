Ebay startet Live-Shopping in Deutschland

Veröffentlicht 20.11.2025 - 02:06 Uhr

Teleshopping für jedermann: Ebay schwört auf Verkaufs-Livestreams. Das Format kommt bald auch nach Deutschland. Die Plattform sieht darin ein Gegengewicht zur Automatisierung des Einkaufens durch KI.
HandelInternetUnternehmenUSADeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH