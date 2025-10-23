Der Titan muss sterben: «Hades 2»

Der Titan muss sterben: «Hades 2»

Veröffentlicht 23.10.2025 - 00:09 Uhr

Mit «Hades» hat Entwickler Supergiant Games 2020 einen absoluten Überraschungshit gelandet. Nun gibt es einen Nachfolger. Kann man ein perfektes Spiel noch besser machen?
