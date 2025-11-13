  • Home
  • Mobilität: Autonomes Holon-Shuttle erhält bundesweite Testzulassung

Autonomes Holon-Shuttle erhält bundesweite Testzulassung

Veröffentlicht 13.11.2025 - 06:03 Uhr

Ein autonomes Elektro-Shuttle darf nach KBA-Genehmigung bundesweit im Nahverkehr getestet werden. Wie das Projekt in Hamburg Fahrt aufnimmt und welche Ziele damit verbunden sind.
