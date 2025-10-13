Auch ZDF bald nur noch in HD: Was ist zu tun?

  • Home
  • Digital
  • News
  • Ende einer TV-Ära: Auch ZDF bald nur noch in HD: Was ist zu tun?

Auch ZDF bald nur noch in HD: Was ist zu tun?

Veröffentlicht 13.10.2025 - 12:48 Uhr

Noch 2025 stellen alle öffentlich-rechtlichen Sender die TV-Ausstrahlung in Standardqualität ein. Was Zuschauerinnen und Zuschauer wissen müssen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH