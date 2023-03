Rüstungsimporte nach Europa stark gestiegen

Jahrestag: Oberbürgermeister bekräftigt Solidarität mit Ukraine

Am Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Solidarität mit dem angegriffenen Land bekräftigt. «Wir stehen für Demokratie, Menschenrechte und wir stehen weiter fest an der Seite der ukrainischen Bevölkerung und unserer Partnerstadt Kiew», sagte Reiter laut Redemanuskript am Freitag bei einer Kundgebung im regnerischen München. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich dazu gut 2000 Menschen am Marienplatz vor dem Rathaus. Veranstalter-Angaben zur Teilnehmerzahl waren zunächst nicht erhältlich.