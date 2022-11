Zehn Menschen getötet: Buffalo-Schütze bekennt sich schuldig

Erst vor einer Woche sorgte der Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde weltweit für Entsetzen. Nun hat ein Mann Schüsse in einem Krankenhaus im Bundesstaat Oklahoma abgefeuert. Sein MOtiv erscheint banal.: Schütze tötet mehrere Menschen in Krankenhaus in den USA

Gut eine Woche nach dem Massaker in einer Grundschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma in einem Krankenhaus vier Menschen und sich selbst erschossen.