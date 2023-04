Türkischer Minister sorgt vor Wahl für Empörung

Deutsch-Türken zur Türkei-Wahl aufgerufen: «ruhiger Start»

Die Präsidenten- und Parlamentswahlen für türkischstämmige Wahlberechtigte in Deutschland sind aus Sicht der Türkischen Gemeinde entspannt angelaufen. Im Gegensatz zu früheren Wahlen habe er keine Polarisierung der Parteianhänger beobachtet, sagte der Landes- und Bundeschef des Verbandes Gökay Sofuoglu am Donnerstag in Stuttgart. «Das ist erfreulich», fügte er am ersten Tag der Stimmabgabe hinzu. Es habe auch keine großen Wahlkampfveranstaltungen gegeben, sondern Informationstreffen im kleineren Umfang. Rund 1,5 Millionen Menschen sind in Deutschland zur Türkei-Wahl aufgerufen.