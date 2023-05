EU-Christdemokraten gegen von der Leyens Umweltvorhaben

Bayern warnt vor «immer tieferer EU-Schuldenunion»

Bayern läuft Sturm gegen Überlegungen in der EU zur Aufnahme neuer Schulden. Die Europäische Union brauche «nicht noch mehr Schulden, sondern Stabilität und Solidität», sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. «Andernfalls werden die Fliehkräfte innerhalb der EU und insbesondere in der Eurozone immer weiter zunehmen», warnte er.