«Washington Post»: USA helfen Ukraine mit Zielkoordinaten

Im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg gelten die USA für die Ukraine als wichtiger Partner. Aus Übersee kommen allerdings nicht nur Waffenlieferungen, die USA liefern offenbar auch Zielkoordinaten.

Eine Rakete wird von einem Mehrfachraketenwerfer während einer gemeinsamen französisch-amerikanischen Übung auf einem Schießplatz in Capu Midia an der rumänischen Schwarzmeerküste abgefeuert. © Andreea Alexandru/AP/dpa

Die USA sollen die Ukraine einem Bericht zufolge bei der Koordination von Angriffszielen gegen das russische Militär unterstützen.

Bei einer Mehrheit der Angriffe, bei denen die fortschrittlichen Raketensysteme der USA zum Einsatz kommen, sollen die USA oder Verbündete Koordinaten von Angriffszielen bereitstellen oder bestätigen, wie die «Washington Post» am Donnerstag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus der Ukraine und den USA berichtete. Die Informationen würden vom US-Militär in Europa bereitgestellt. Die Zeitung nannte als Ziele etwa russische Munitionsdepots oder Kasernen auf ukrainischem Boden.

Ein hochrangiger US-Vertreter habe die «Schlüsselrolle der USA» bestätigt, hieß es. Die Unterstützung bei der Zielerfassung dient demnach dazu, Genauigkeit zu gewährleisten und mit begrenzten Munitionsvorräten maximale Wirksamkeit zu erreichen. Die USA stellten Koordinaten und genaue Zielinformationen ausschließlich in beratender Funktion zur Verfügung, zitierte die Zeitung den US-Vertreter. Sie würden dabei keine Angriffe genehmigen.

Austausch von Informationen «optimiert»

«Die Ukrainer sind dafür verantwortlich, Ziele zu finden, Prioritäten zu setzen und schließlich zu entscheiden, welche sie angreifen wollen. Die USA genehmigen keine Ziele, noch sind wir an der Auswahl oder dem Einsatz von Zielen beteiligt», zitierte die «Washington Post» eine Reaktion des Pentagons auf die Recherche. Man habe im Laufe der Zeit die Art und Weise, wie Informationen ausgetauscht würden, optimiert, um Anfragen und «Zielprozesse» der Ukraine mit verbesserter Geschwindigkeit und in größerem Umfang zu unterstützen.

Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine. Sie haben in rascher Abfolge verschiedene große Pakete mit Waffen und Munition auf den Weg gebracht. Die Amerikaner haben Kiew dabei verschiedene schwere Waffensysteme zur Verfügung gestellt oder zugesagt, darunter die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Ende Januar hatte die US-Regierung nach langem Hin und Her und parallel zur deutschen Zusage von Leopard-Panzern für Kiew auch angekündigt, der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams zu liefern. Diese werden nach Angaben der Regierung aber erst in mehreren Monaten in der Ukraine erwartet.