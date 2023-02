Beobachter warnen vor Gewalt bei Wahlen in Nigeria

Wahlen: Abgeordnete kommen nach der Wahl am 16. März zusammen

Die neuen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses sollen am 16. März zu ihrer ersten Sitzung im Landesparlament nach der Wiederholungswahl zusammenkommen. Das teilte das Abgeordnetenhaus am Mittwoch mit. So sei ein ausreichender zeitlicher Abstand zur Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses gewährleistet, sagte ein Sprecher des Abgeordnetenhauses der Deutschen Presse-Agentur. Die Landeswahlleitung hat die Bekanntgabe für Ende Februar in Aussicht gestellt.