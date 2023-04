Klagen gegen grünes EU-Label für Atomkraft und Gas

Atomkraft: Emotionaler Atomausstieg für Gegner und AKW-Mitarbeiter

Kernenergie in Deutschland ist von Sonntag an Geschichte. Der Atomausstieg sorgt in Bayern für gegensätzliche Gefühle: Während in München Atomkraft-Gegner ein Fest feiern, fällt den Mitarbeitern im AKW Isar 2 der Abschied schwer.