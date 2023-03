Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Putin

Personalien: Schröder-Köpf hört als Migrationsbeauftragte auf

Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf zieht sich nach fast zehn Jahren aus dem Ehrenamt zurück. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Freitag mit. Die SPD-Politikerin erklärte, es sei ihr eine Ehre gewesen, Menschen mit Einwanderungs- oder Fluchtbiografie in Niedersachsen bestmöglich zu unterstützen und ihnen Gehör in der Landespolitik zu verschaffen.