Ärzte ohne Grenzen retten mehr als 300 Mittelmeermigranten

Sea-Watch tauft neues Rettungsschiff «Sea-Watch 5»

Die Hilfsorganisation Sea-Watch hat am Donnerstag in Hamburg ihr neues Schiff für die Rettung von Bootsmigranten getauft. Die zwölf Jahre alte und 58 Meter lange «Sea-Watch 5» soll in den kommenden Monaten für seinen ersten Einsatz im Frühjahr 2023 Mittelmeer umgebaut und vorbereitet werden. «Die Sea-Watch 5 ist eine Kampfansage an all jene, die auf dem zentralen Mittelmeer Menschenrechte missachten», heißt es bei Sea-Watch. Das Schiff sei schneller, größer und effizienter als alle die Vorgänger und könne damit mehr gerettete Personen aufnehmen und sie besser versorgen.