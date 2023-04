Skandal-Video: Exil-Tibeter-Präsident verteidigt Dalai Lama

Auszeichnung: Prinzen-Sänger Krumbiegel erhält Löwenherz-Friedenspreis

Der aus Leipzig stammende Sänger der Band Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, soll in diesem Jahr mit dem Löwenherz-Friedenspreis ausgezeichnet werden. Er habe sich in herausragender Weise um Frieden und Versöhnung verdient gemacht, erklärte die Organisation Human Projects am Samstag im baden-württembergischen Leonberg (Landkreis Böblingen). Neben Krumbiegel soll auch die in Lam im Bayerischen Wald geborene Journalistin Gabriele Krone-Schmalz ausgezeichnet werden.