Ghanas Parlament verschärft Strafen für Homosexuelle

Demonstration gegen Fremdenhass und Queerfeindlichkeit

An einer Demonstration gegen Fremdenhass und Queerfeindlichkeit in Schwerin haben am Samstag nach Polizeiangaben rund 150 Menschen teilgenommen. Darunter war nach Angaben ihres Ministeriums auch Sozialministerin Stefanie Drese. «Dass wir heute gemeinsam hier stehen, ist ein unübersehbares und wichtiges Zeichen für Solidarität, Toleranz und Weltoffenheit», sagte die SPD-Politikerin laut Mitteilung in ihrer Rede. Hass und Hetze dürften keinen Platz in Mecklenburg-Vorpommern haben.