Mediziner: Gesundheitswesen im Gazastreifen bricht zusammen

CDU fordert bessere medizinische Versorgung Obdachloser

Die CDU setzt sich für eine bessere medizinische Versorgung von Obdachlosen in Hamburg ein. In einem Antrag für die Bürgerschaft fordert die Fraktion den Senat unter anderem auf, in der Stadt bestehende Angebote zusammen mit in der Obdachlosenhilfe engagierten Hilfsorganisationen zur erfassen und zu koordinieren. «Die Versorgung der Obdachlosen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die auch die gesamte Gesellschaft, vertreten durch den Senat, Verantwortung übernehmen muss», heißt es in dem Antrag.