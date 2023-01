So kann man nachhaltiger putzen

Nicht einfach mischen: Darum müssen farbige Gläser ins grüne Altglas

Es ist logisch: Weißes Altglas kommt in den Container für weißes Glas, braunes in den fürs Braune. Doch wohin gehört blaues Altglas - und warum kann ich es nicht einfach in irgendeine Tonne werfen?