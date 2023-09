Wärmepumpen im Test: Klimafaktor Kältemittel im Blick haben

Stiebel Eltron: «Markt ist hochinteressant»

Der Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron sieht den Verkauf der Klimasparte beim Konkurrenten Viessmann in die USA als Bestätigung der Geschäftschancen der Branche in der Wärmewende. «Das zeigt, dass der Markt international hochinteressant ist», hieß es am Mittwoch aus dem Unternehmen im niedersächsischen Holzminden.