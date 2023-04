Grill-1x1: Wer «vorglühen» muss und warum Spiritus tabu ist

Featured: Smartphone ins Wasser gefallen: Das kannst Du tun

Du chillst mit Freund:innen am See, machst Fotos – und dann die Katastrophe: Dein Smartphone fällt ins Wasser. Es gibt aber Hoffnung: Egal, ob das Gerät ins Waschbecken fällt, in Klowasser eintaucht oder von einem Cocktail übergossen wurde – Du kannst es meistens retten! Wir zeigen Dir, wie Du Dein Handy unbeschadet trocken bekommst.