Radon: Viele Menschen wissen wenig über das schädliche Gas

Edelgasbelastung: Alle 900 Messboxen zur Radonmessung in Wohnräumen vergeben

Ein Radon-Messprogramm für private Haushalte in Sachsen-Anhalt stößt auf großes Interesse. Alle 900 zur Verfügung stehenden Messboxen seien vergeben, teilte das Umweltministerium am Freitag in Magdeburg mit. Bis Monatsende sollen sie an die Haushalte verschickt werden, die zuvor über ein Internetportal Interesse bekundet hatten. Mithilfe der kleinen Boxen lasse sich die Belastung des Edelgases Radon messen, das in hoher Konzentration die Lunge schädigen kann. Das Gas tritt in Teilen des Harzes und des südlichen Harzvorlandes aus der Erde aus und kann sich in Wohnräumen ansammeln.