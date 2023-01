Baupreise ziehen weiter an

Vorjahresvergleich: Baupreise in Thüringen kräftig gestiegen

Gestiegene Material-, Personal- und Spritkosten sowie Materialknappheit wegen Lieferengpässen haben die Baupreise in Thüringen in die Höhe getrieben. Unter anderem habe es im Mai für Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen mit einem Plus von 53,5 Prozent einen starken Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat gegeben, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Auch die Preise für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten verzeichneten mit einem Plus von 32,2 Prozent einen starken Anstieg. Für Betonarbeiten waren 31,1 Prozent mehr fällig.