Nackter Vermieter kein Grund für Mietminderung

Vermieter muss Geldbuße wegen unangemessener Miete zahlen

Ein Vermieter muss 3000 Euro Strafe zahlen, weil er für seine Frankfurter Wohnung eine unangemessen hohe Miete verlangt hat. Eine entsprechende Entscheidung des Amtsgerichts wurde vom Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt bestätigt, wie dieses am Dienstag mitteilte. Das Amtsgericht hatte die Geldbuße wegen vorsätzlichen Vereinnahmens einer unangemessen hohen Miete unter Ausnutzung des in Frankfurt am Main herrschenden Mietwohnungsangebotes verhängt.