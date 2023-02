Gericht: Fledermausköttel kein Grund für Mietminderung

Amtsgericht: Fledermausköttel vor Gericht - kein Grund für Mietminderung

Fledermäuse sind für manchen faszinierende Tiere, sie stehen unter Schutz - aber als Mitbewohner können sie lästig sein. Bis zu 50 Fledermausköttel täglich will eine Familie in Andechs auf der Terrasse ihrer Mietwohnung gezählt haben. Per Zivilklage vor dem Amtsgericht Starnberg verlangte sie bauliche Maßnahmen zur Verschließung des Fledermausquartiers und zudem Mietminderung. Die Richter wiesen die Klage am 10. Februar ab, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte.