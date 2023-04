Sparpotenzial mit Smart Metern ist enorm

Energieversorgung: Stadtwerke in Brandenburg erhöhen die Strompreise

Stromkunden in Brandenburg müssen sich in den kommenden Monaten auf Preiserhöhungen einstellen. Die Stadtwerke in Potsdam erhöhen zum Januar 2023 die Preise, wie es in einer Mitteilung des Energieversorgers hieß. Ein Haushalt in der Landeshauptstadt mit einem Jahresverbrauch von 1800 Kilowattstunden bezahlt ab dann 13,61 Euro pro Monat mehr. Das entspreche einem Plus von 21 Prozent. Konkret steigt der Preis von 37,96 Cent pro Kilowattstunde auf 46,48 Cent.