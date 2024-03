Wann sich eine zweite Photovoltaikanlage lohnen kann

Größte Aufdach-Solaranlage Deutschlands in Betrieb genommen

Auf ihrem Weg zur Klimaneutralität installieren immer mehr Unternehmen Solaranlagen auf ihren Dächern. In Marl ist jetzt die bislang größte Anlage auf einem Dach in Deutschland in Betrieb genommen worden. Der NRW-Landesregierung war das einen Besuch wert.