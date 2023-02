Bundesnetzagentur stoppt Verkauf von verbotenen Produkten

Post: Briefe brauchen zu lange: Beschwerden im Raum Kaiserslautern

Briefe kommen verspätet oder gar nicht an: 1030 Beschwerden aus Rheinland-Pfalz sind bis Ende September bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Im gesamten Vorjahr waren es nur 640, wie die Behörde in Bonn am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. «Die überwiegende Mehrheit der Beschwerden bezieht sich auf ausbleibende oder verspätete Briefzustellungen durch die Deutsche Post AG.» Zahlen für Oktober gibt es noch nicht.