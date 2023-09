Vorsicht bei Pellet-Lockangeboten im Internet

Inventing Anna, Der Tinder Schwindler und Co.: Die besten Serien und Filme über Hochstapler:innen

Anna Delvey zockt in „Inventing Anna“ New Yorks High Society ab, Simon Leviev erschleicht sich als scheinbarer Geschäftsmann das Geld argloser Frauen in „Der Tinder Schwindler“. True-Crime-Serien und -Filme über Hochstapler:innen mischen momentan ganz oben in den Netflix-Charts mit. Wir haben für Dich unsere Genrehits herausgesucht. Betrug und Hochstapelei – eigentlich ein ganz schöner Abturner. Aber trotzdem sind gerade zwei Plätze der Netflix-Charts mit Produktionen darüber belegt! Was fasziniert uns so an wahren Geschichten über Hochstapler:innen auf der Leinwand? Spielen Hohn und Spott gegenüber den Opfern eine Rolle? Oder ist es dieses erhabene Gefühl, dass einen selbst so etwas nie passieren könnte? Bei den Netflix-Hits Inventing Anna und Der Tinder Schwindler kommen sicherlich noch Sehnsüchte und Träume nach einem luxuriösen Leben obendrauf. Unsere Auswahl nimmt Dich mit in die Welt der Betrügerei. Inventing Anna (2022): Vermeintliches It-Girl Los ...