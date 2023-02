Produktions-Aus für noch mehr Leuchtstofflampen

Verkehr: Bahn drosselt Energieverbrauch an Sachsens Bahnhöfen

Am Chemnitzer Hauptbahnhof leuchtet es in der Adventszeit weniger als in den Vorjahren. Zudem hat die Deutsche Bahn dort an vielen Stellen die Beleuchtung auf LED umgerüstet, um Energie zu sparen. Ebenso in Dresden, Leipzig und vielen anderen Bahnhöfen Sachsens.