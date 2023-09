Flugrost in der Spülmaschine? Das hilft dagegen

Braune Stellen auf dem Besteck sehen nicht appetitlich aus. Sie lassen sich zwar entfernen, noch besser aber ist es, sie zu vermeiden. So geht's.

Ekel und Ärger, wenn man das Besteck aus dem Geschirrspüler nimmt und es hat braune Verfärbungen - das kennen viele. Meist ist es nicht das Besteck selbst, das rostet. Darauf weist der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) hin. Die braunen Flecken können verschiedene Ursachen haben, oft ist es Flugrost von anderen Gegenständen. Mit diesen Tipps können Sie die Verfärbungen vermeiden:

- Geben Sie nur spülmaschinenfestes Besteck und Geschirr in die Spülmaschine. Es kann sonst selbst rosten. Zur Sicherheit Herstellerhinweise durchlesen.

- Rostende Gegenstände sollte man nicht in die Spülmaschine stellen, dazu gehören auch zum Beispiel ein Emailtopf mit abgeplatzter Glasur oder eine rostende Schraube an einem Messergriff.

- Tauschen Sie den Besteckkorb aus, wenn er Roststellen zeigt. Die meisten Besteckkörbe sind aus kunststoffummanteltem Stahl, wenn die Beschichtung abgeht, können sie rosten.

- Verschiedene Metalle sollten in der Spülmaschine nicht in Kontakt kommen. Daher sollte man sie in verschiedene Fächer des Besteckkorbs geben.

- Auf den Salzgehalt im Spülwasser achten: Verwenden Sie nur die in der Gebrauchsanweisung Ihrer Spülmaschine empfohlene Menge an Regeneriersalz. Wenn Sie Regeneriersalz verschütten, sofort mit einem feuchten Tuch aufwischen. Und: Sehr salzhaltige Lebensmittelrückstände entfernt man am am besten vor dem Spülgang von Geschirr- und Besteckteilen.

Und wenn der Flugrost schon da ist?

Mit Edelstahlreiniger lässt er sich entfernen, so der Verband. Oft reiche aber auch schon, die betroffene Stelle mit einem Lappen, handelsüblichem Spülmittel und Wasser zu schrubben und zu polieren.