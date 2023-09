So verhindern Sie Wellensittich-Nachwuchs

Storchenzentrum erfreut über ersten Nachwuchs

Nachwuchs bei Familie Storch: Die ersten Klapperschnäbel des Jahres in der Pfalz sind geschlüpft. «In Bornheim haben wir erste Jungstörche, und auch in der nächstgrößeren Storchengemeinde Knittelsheim gibt es ersten Nachwuchs», sagte Leiterin Jessica Lehmann vom Storchenzentrum in Bornheim.