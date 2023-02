Ara ist Zootier des Jahres 2023

Stendal: Wildpark Weißewarte erhält unbefristete Zoogenehmigung

Der Landkreis Stendal hat dem einst wegen tierschutzrechtlicher Mängel in die Schlagzeilen geratenen Wildpark Weißewarte wieder eine unbefristete Zoogenehmigung erteilt. Sie habe das Dokument am Freitagvormittag per E-Mail erhalten, teilte Betriebsleiterin Victoria Alex mit. Damit ist der Fortbestand der Anlage zumindest rechtlich gesichert. «Ich freue mich, dass sich unsere harte Arbeit der letzten Monate auszahlt», sagt die Leiterin.