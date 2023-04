Nationalparkverwaltungen erinnern an Leinenpflicht

Schifffahrt: Weil will Streit um Elbschlick in Drei-Länder-Gespräch lösen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will den Streit um die Ablagerung des aus der Elbe gebaggerten Schlicks in einem Drei-Länder-Gespräch mit Hamburg und Schleswig-Holstein lösen. In einem Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe er seinen Amtskollegen vorgeschlagen, zunächst untereinander zu einer «gemeinsamen nachhaltigen Lösung des Schlickproblems der Tideelbe zu kommen», berichtete die «Welt» unter Berufung auf das ihr vorliegende Schreiben. Das weitere Vorgehen könne dann «in einem Gespräch zwischen den Chefs der Staatskanzleien bzw. der Senatskanzlei, der Fachebene unserer drei Länder sowie der zuständigen Bundesebene» kurzfristig abgestimmt werden.