Skywalk auf historischer Elbbrücke wird im August eingeweiht

Energie: Bohrer zum Bau eines Fernwärme-Elbtunnels in Hamburg

Eine riesige Bohrmaschine zum Bau eines Fernwärmetunnels unter der Elbe ist am Mittwoch in Hamburg eingetroffen. Die 280 Meter lange Tunnelvortriebsmaschine wurde in 47 Einzelteilen an Bord eines Frachters aus Shanghai gebracht, wie eine Sprecherin der Hamburger Energiewerke sagte. Das 670 Tonnen schwere Gerät soll zunächst zwischengelagert und vormontiert werden, bevor es im Sommer an der Baustelle auf der Halbinsel Dradenau am südlichen Elbufer eingesetzt wird. Zunächst hatte NDR 90,3 über die Anlieferung der Tunnelbohrmaschine berichtet.