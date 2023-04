Die Patios von Córdoba: Andalusiens lauschige Innenhöfe

Nördlingen: Gerd-Müller-Denkmal wird in Geburtsstadt enthüllt

Das schwäbische Nördlingen setzt dem verstorbenen Weltklasse-Torjäger Gerd Müller ein Denkmal. Am Donnerstag (18.00 Uhr) wird die lebensgroße Statue in der Heimatstadt des Fußball-Weltmeisters enthüllt. Anlass ist der Geburtstag Müllers - der spätere FC-Bayern-Star war am 3. November 1945 in Nördlingen geboren worden. Die Stadt kündigte an, dass auch Weggefährten Müllers, die als Fußball-Profis mit ihm Erfolge gefeiert haben, zur Enthüllung kommen würden.