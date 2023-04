Wärmere Temperaturen laden zum Hausboot-Urlaub ein

Schifffahrt: «Alle wollen aufs Wasser»: Mangel an Liegeplätzen

Mit dem Osterwochenende beginnt in Brandenburg wieder die Wassersportsaison: Dann beherrschen wieder die Freizeitkapitäne mit Booten in allen Größen die märkischen Flüsse und Seen. Und auch die Wasserschutzpolizei zeigt wieder deutlich Präsenz.