Neue Flüge in die USA und zu den Pyramiden

Langstreckenverbindung vom BER nach Washington aufgenommen

Vom Flughafen BER aus können Passagiere erstmals seit 2001 wieder direkt in die Hauptstadt der USA fliegen. Der erste Flug des Anbieters United Airlines in Richtung Washington hob am Freitagvormittag in Schönefeld ab. Fortan will das Unternehmen die Verbindung täglich anbieten. Die Flüge dauern rund neun Stunden. «Jetzt müssen Washingtonians nicht erst über Frankfurt oder München reisen, um nach Berlin zu kommen», sagte die US-amerikanische Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, am Freitag am BER.