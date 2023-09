Wandern im Herbst: Das sollten Sie beherzigen

Andrack: Corona und Klimawandel verstärken Wandertrend

Wandern in Deutschland ist nach Einschätzung von Wanderpromi Manuel Andrack (57) derzeit beliebter denn je. Mit der Corona-Pandemie habe sich der Wandertrend nachhaltig verstärkt, sagte Andrack der Deutschen Presse-Agentur im saarländischen Püttlingen. «Es sind in den drei Jahren etliche Wanderer neu dazugekommen.» Hinzu komme der Klimawandel, der zurzeit in aller Munde sei. Das trage dazu bei, dass Erholungsziele in der Nähe attraktiver würden - und man zum Wandern nicht ins Flugzeug steigen müsse.