Nessie suchen - und finden? Fünf Wege für eine Annäherung

Koop-Game We Were Here Forever: Dieses Puzzlespiel hält sich in den Steam-Charts

Eine düstere Burg voller Geheimnisse und spannender Rätsel: Das erwartet Dich im Koop-Game „We Were Here Forever“. Nach über zwei Jahren Pause ist es der vierte Teil der „We Were Here“-Reihe, die 2017 ihren Anfang nahm. Darin suchst Du in Teamarbeit nach einem Ausweg aus Castle Rock – ob es im neuen We Were Here Forever wohl endlich gelingt? We Were Here Forever ist gerade erschienen und hält sich seitdem wacker in den Top-10 der Steam-Verkaufscharts. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Spielereihe von Total Mayhem Games zusammenhängend ist: Seit dem ersten Teil versuchst Du im Zweierteam einen Ausweg aus dem unheimlichen Schloss Castle Rock zu finden. Am Ende aller vorherigen Games musstest Du feststellen, dass es kein Entrinnen gibt. Bisher! Denn der vierte Teil hält eine große Enthüllung bereit. Die We Were Here-Reihe geht weiter: Für immer in Castle Rock gefangen? Die Handlung des Puzzlespiels ist simpel: Du erwachst mit Deiner oder Deinem Spielpartner:in ...