«Deutsches Stonehenge» hat neues Besucherzentrum - aus Lehm

Jahrtausende alte «Schamanin» zurück im Landesmuseum Halle

Die sterblichen Überreste der vor rund 9000 Jahren gestorbenen Schamanin von Bad Dürrenberg sind wieder zurück in der Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Zuletzt war der archäologische Fund in einer Ausstellung in London zu sehen, wie ein Sprecher des Museums am Montag mitteilte. Das Grab der Frau wurde laut Museum 1934 zufällig bei Kanalarbeiten in Bad Dürrenberg entdeckt. 2019 fanden Archäologen weitere Knochen, die einem Kind zugeordnet wurden.