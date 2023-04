Warnstreik: Diese Rechte haben Bahnreisenden

Auswirkung noch ungewiss: Thüringer Regionalbahn-Verkehr von Warnstreik betroffen

Auch Reisende im Regionalbahnnetz in Thüringen müssen sich am Montag wegen des geplanten Verkehrsstreiks auf Zugausfälle einstellen. «Wir wissen noch nicht genau, welche Auswirkungen es haben wird», sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Abellio am Freitag auf Anfrage. Es sei aber mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen.