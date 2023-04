Brandgefahr: Nationalpark bittet Wanderer um Rücksicht

Naturschutz: Ranger führen zu Laubfrosch, Singdrossel und Co.

Rotbauchunke, Laubfrosch, Singdrossel und Co.: Naturwacht-Ranger in Brandenburg stellen die Vögel und Amphibien nun bei 30 Touren vor. Mal frühmorgens, mal am Abend können Interessierte mit den Experten in verschiedenen Schutzgebieten unterwegs sein und den Konzerten der Tiere lauschen, wie das Umweltministerium in Potsdam ankündigte.