Meeresmuseum Stralsund: Umbau schreitet voran

Tourismus: Ozeaneum Stralsund knüpft an Gästezahlen vor Corona an

Das Ozeaneum Stralsund hat im Jahr 2022 an die Gästezahlen vor der Corona-Pandemie angeknüpft. Wie das Museum am Donnerstag mitteilte, wurden im Standort am Stralsunder Hafen bislang mehr als eine halbe Million Gäste begrüßt. Damit liegen die Zahlen wieder auf dem Niveau von 2019.