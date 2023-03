Helgoland-Katamaran «Halunder Jet» in Saison gestartet

Tourismus: Kreuzfahrtreedereien schätzen Hamburg: Mehr Anläufe

Was die Zahl der Schiffsanläufe in Hamburg angeht, ist bei den Kreuzfahrtreedereien die Corona-Krise überstanden. Die Hansestadt erwartet in dieser Saison mehr Seeschiffe als jemals zuvor. Nur bei der Zahl der Passagiere läuft es noch nicht ganz rund.