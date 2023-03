Erlebnis-Parcours mit Paddington-Bär in London geplant

Featured: Taboo Staffel 2: Wann kommt endlich die Fortsetzung mit Tom Hardy?

Der skrupellose Abenteurer James Delaney kehrt zurück: Fans warten schon fünf lange Jahre auf „Taboo” Staffel 2. Nun gibt es erste Infos. Allerdings müssen sich die Zuschauer:innen noch etwas gedulden, bis Staffel 2 erscheint. Wir verraten hier alles, was zur Fortsetzung der Historienserie mit Tom Hardy bekannt ist. Achtung, der folgende Artikel enthält Spoiler! Du solltest also nur weiterlesen, wenn Du die erste Staffel von Taboo bereits durchgebingt hast. Worum ging es in der ersten Staffel von Taboo? Die düstere erste Staffel von Taboo spielt 1814 im finsteren London. Der totgeglaubte Engländer James Delaney kehrt in seine Heimat zurück, um das Vermächtnis seines Vaters anzutreten. Die zehn Jahre davor hatte der zynische Abenteurer in Afrika verbracht. In seinem Gepäck versteckt: 14 gestohlene Diamanten. Doch um sein Erbe muss der Mann kämpfen. Im Zentrum des Konflikts steht ein kanadischer Fjord im Familienbesitz, den die East India Company unbedingt haben will. ...