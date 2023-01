Jazz genießen in den Dolomiten und andere Tipps

Schöne Musik zur Mittagspause auf der Skipiste, offene Häuser, ein deutscher Superstar auf Kreuzfahrt und eine Schneemobil-Achterbahn in Südkalifornien: Es gibt wieder Neues aus der Reisewelt.

Was für eine Konzertkulisse: Anfang März steigt in den Dolomiten zum 25. Mal das Musikfestival Dolomiti Ski Jazz. © Gaia Panozzo/Visit Trentino/dpa-tmn

Jazzfestival in den Dolomiten feiert Jubiläum

Jazzfans kommen Anfang März in den Dolomiten auf ihre Kosten. Das Musikfestival Dolomiti Ski Jazz findet vom 3. bis 12. März statt - und feiert 25. Jubiläum. Angekündigt sind italienische und internationale Jazzgrößen wie Bobby Watson. Viele der kostenlosen Konzerte finden tagsüber auf den Terrassen der Hütten im Val die Fiemme und Val di Fassa statt, teilt die Tourismusagentur Visit Trentino mit.

(Infos: www.visittrentino.info/de/unterkunfte/dolomiti-ski-jazz)

Kopenhagen ist 2023 Welthauptstadt der Architektur

Kopenhagen - Wer an Architektur interessiert ist, sollte Kopenhagen auf seiner Liste möglicher Reiseziele für 2023 ganz nach oben setzen. Dänemarks Hauptstadt ist in diesem Jahr «Welthauptstadt der Architektur». Darauf weist die Tourismusagentur Visit Denmark hin. Für Fachleute gibt es eine Reihe von Veranstaltungen und Kongressen, aber auch Touristen finden interessante Angebote.

So können sie ab 24. März im Danish Architecture Center die neue Dauerausstellung «Made in Denmark» besuchen, die die Entwicklung der dänischen Architektur von den Wikingern zur Gegenwart nachzeichnet.

Am 25. und 26. März öffnen im Rahmen des «Open House»-Events mehr als 40 sonst nicht öffentlich zugängliche Gebäude in der Stadt die Türen, darunter Paläste, Kraftwerke, Privathäuser. Der Eintritt ist frei.

(Infos zum Programm des Architektur-Welthauptstadtjahres: https://arkitekturhovedstad.kk.dk/en / Infos zum «Open House»-Event: https://dac.dk/en/open-house/ - beide Seiten in Englisch)

Maffay auf der «Mein Schiff 4»

Hamburg - Peter Maffay spielt im Spätsommer drei Konzerte auf der «Mein Schiff 4» von Tui Cruises. Die fünftägige «Rock 'n' Sail»-Kreuzfahrt vom 10. bis 15. September 2023 führt durch die Ostsee, wie die Reederei mitteilt. Start und Ziel ist in Kiel. Kostenpunkt: ab 1400 Euro pro Person.

Schneemobil-Achterbahn öffnet im Frühjahr in Sea World San Diego

San Diego - In Sea World im südkalifornischen San Diego öffnet im Frühjahr eine neue Achterbahn. Sie heißt «Arctic Rescue». Die Wagen erinnern an Schneemobile und sollen auf bis zu 65 km/h beschleunigen, wie San Diego Tourism mitteilt.

Flower Power in München

München - München wird in den kommenden Monaten zur Stadt der Blumen und Blüten. Beim Flower Power Festival seien bis zum 7. Oktober knapp 500 Veranstaltungen geplant unter dem Motto «Natur feiern in der Stadt», teilten die Veranstalter mit.

Den Auftakt macht am 3. Februar die Ausstellung «Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur» in der Kunsthalle München. Workshops, Tanz- und Theateraufführungen, Spaziergänge, Konzerte, Lesungen, Partys und andere Veranstaltungen an zahlreichen weiteren Orten sollen folgen. Festivalzentrum ist das Kulturzentrum Gasteig HP8.

(Infos: www.flowerpowermuc.de)