Wieder mehr Reisende in Eurostar-Zügen durch Kanaltunnel

Luftverkehr: BER-Betreiber rechnen am Wochenende mit 290.000 Passagieren

Am BER wird es am kommenden langen Wochenende wieder voller. Die Betreiber rechneten für die Tage Freitag bis Montag mit rund 290.000 Passagieren, teilte der für den Betrieb verantwortliche Geschäftsführer, Thomas Hoff Anderson, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Allein am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, dürften demnach rund 75.000 Fluggäste über den Hauptstadtflughafen reisen. «Um die Reise über den BER für alle so entspannt wie möglich zu gestalten, bitten wir die Passagiere um gute Vorbereitung», teilte Hoff Anderson weiter mit. Fluggäste sollten weiterhin rund zweieinhalb Stunden vor Abflug am BER sein.