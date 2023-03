EU verschenkt 35.000 Zugtickets an junge Europäer

Lila Blütenpracht: In Husum dreht sich wieder alles um die Krokusse

Farbtupfer im grauen Märzwetter: Millionen lilafarbene Krokusblüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Am Wochenende dreht sich in der Hafenstadt alles um die blühenden Frühlingsboten.