«Thüringer Meer» soll für Besucher attraktiver werden

Saale-Orla-Kreis: 520.000 Euro für Tourismusprojekte am «Thüringer Meer»

Damit die Region «Thüringer Meer» für Touristen attraktiver wird, sollen jetzt für 520.000 Euro ein Informationspunkt und ein weiteres Stück Radweg am Bleilochstausee entstehen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überreichte das Fördergeld am Montag an den Bürgermeister der Stadt Schleiz, Marko Bias. «Die Naturparkregion Thüringer Meer mit dem Bleiloch- und Hohenwartestausee birgt große touristische Potenziale», sagte der Minister. Um diese zu entfalten, brauche es passende Infrastruktur. Die beiden geplanten Projekte seien dafür wichtige Bausteine.